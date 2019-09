Kentsel Dönüşüm Eylem Planı nedir? Kentsel Dönüşüm Eylem Planı kredisi nedir?

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı nereleri kapsıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son dakika açıklamasında konu ile ilgili detaylara değiniyor. Bakan Kurum, 5 yıllık Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nın hazırlandığını açıkladı. Bakan Kurum açıklamasında, “82 milyon vatandaşın yanında olacağız, projelere destek olacağız. 2011 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşümle ilgili adımlar geleceğimiz adına önem arz ediyor.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM EYLEM PLANI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklıypr.

Kurum, 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, "Belirlediğimiz bu eylemle hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız." diye konuştu.

ACI HATIRALARI BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Kentsel dönüşüm, depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir hayatidir. Türkiye'ni yüzde 66'sı deprem riski olan alanlardan oluşuyor. 20 yıl önce yaşadığımız büyük felaket, kaybettiğimiz canların acısı hala yüreğimizde. Kartal'da, Kağıthane'de, Bağcılar'da, Avcılar'da yaşadığımız acı hatıraları bir daha yaşamak istemiyoruz.Kentsel dönüşümde amacımız vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

BELEDİYELERİMİZE KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK

Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın taleplerini not aldık. Birlikte 2023'ün Türkiye'sine dair ne yapılacağını istişare ettik. Vatandaşımızın geleceğine dair görüş alışverişinde bulma fırsatı bulduk. Her fırsatta yaptığım çağrıyı yinelemek istiyorum. Kentsel dönüşüme dair her konuda belediyelerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır.

35 MİLYON VATANDAŞA ULAŞILACAK

82 milyon vatandaşın yanında olacağız, projelere destek olacağız. 2011 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşümle ilgili adımlar geleceğimiz adına önem arz ediyor. 53 farklı ilimizde 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlatmış olduk. 1 milyon 166 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık. Kira taşınma yardımı olarak 11 milyar lira kaynak sağlandı. Yapı denetim sistemi kapsamında 730 bin bina denetledik. Bu binalarda 5.5 milyon bağımsız bölüm var. 393 bin inşası süren yapıların denetimini sürdürüyoruz. Tam 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağlamış olduk. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'ine, 35 milyona ulaşmış olacağız. Nüfusun yüzde 45'ini deprem riskinden kurtaracak önemli bir adımı da yapı denetim düzenlemesiyle yapmış olduk.

Bundan sonraki süreçte, kentsel dönüşümle alakalı öncelikle eylem planımızı hazırlarken 61 ili ziyaret ettik. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı belirlediğimiz 3 ilke üzerine inşa ettik. Birincisi yerinde dönüşüm.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.

Kısaca kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.