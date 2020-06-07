07 Haziran 2020 Pazar 13:47 | Son Güncelleme:
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
İstanbul'da Kartal'dan sonra Esenler'de de incelemede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm açıklamalarında bulundu.
Esenler'de inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Kurum, "Toplamda 3 bin 500 konutun ihalesini Haziran ayı içerisinde bitirmiş olacağız. 10 bin rezerv konut üreteceğiz. İçinde 1 milyon 800 bin metrekarelik ikinci Millet Bahçesi'ni yapacağız" ifadelerini kullandı.