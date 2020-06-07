Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Esenler'de inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Kurum, "Toplamda 3 bin 500 konutun ihalesini Haziran ayı içerisinde bitirmiş olacağız. 10 bin rezerv konut üreteceğiz. İçinde 1 milyon 800 bin metrekarelik ikinci Millet Bahçesi'ni yapacağız" ifadelerini kullandı.