KDV ve ÖTV indirimi bitti mi? Son dakika ÖTV uzatılacak mı? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımladığı kararla, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımlarında uygulanan vergi indirimi uygulaması ikinci kez 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyordu. Peki KDV ve ÖTV indirimi bitti mi? ÖTV uzatılacak mı? diye merak ediyorsanız işte yanıtı haberimizde..

KDV ve ÖTV İNDİRİMİ BİTTİ Mİ?

KDV ve ÖTV indiriminin uzatılması yönünde resmi bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar indirimin devam etmesini bekliyor. Uzatma yönünde resmi bir açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacak.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖTV ve KDV İNDİRİMİNİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYOR

OYDER’den yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe bu yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45 daralma yaşandığı anımsatıldı.

ÖTV ve KDV desteğinin sonlanması sonrası sektörün yılı beklentilerin altında kapatacağı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özellikle Yetkili Satıcılık müesseselerinin bu adetler ile yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olamayacak ve hem şirket kapanmaları hem de yoğun emeklerle kazandığımız istihdam kayıpları yaşanması gündeme gelecektir. Hükümetimizin sektörümüze karşı özellikle son dönemde verdiği desteklerden dolayı son derece memnun olduğumuzu ayrıca belirtmek isteriz. Hurda uygulamasının başlaması, ÖTV matrahlarındaki düzenlemeler, hurda rakamlarının yukarı yönlü revize edilmesi, BDDK tarafından taşıt kredilerinde yapılan düzenlemeler ve 8 ay boyunca devam eden ÖTV ve KDV indirimleri gerçekten sektörümüzü önemli ölçüde desteklemiştir.”

Açıklamada, ilk altı ay gerçekleşmelerine bakıldığında desteklerin artarak devam etmesinin sektör adına son derece kritik olduğu vurgulanarak, “Bugün tamda uçurumun kenarında durmaktayız. Bu desteklerin azalması sektörün dengesini bozar, desteklerin artarak devam etmesi ise bizi uçurumun kenarından almasa da düşmemize engel olur. Ülkemize karşı yapılan mesnetsiz ekonomik saldırılardan el birliği ile çıkabilmemiz için bir süre daha desteklerin devam etmesi gerekmektedir kanaatindeyiz.” ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin "alicenap" tutumu ile sektörü boş çevirmeyeceğine inandıkları belirtilen açıklamada, "Bugüne kadar esirgemedikleri destekleri ile ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettirilmesini tüm sektör şirketleri ve çalışanlarımız adına beklediğimizi belirtmek isteriz." değerlendirmesine yer verildi.