'KDV indirimiyle 2020'de 'agresif' büyüyeceğiz'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

2020’ye KDV indirimi müjdesiyle başlayan mobilya sektörü hedef büyüttü. Doğtaş Genel Müdürü İlhan Tunçman, “Konseptimizi yeniledik, bayi ağımızı büyütüyoruz. ‘2020 için yüzde 40’lık büyüme hedefi koysak çok mu agresif olur’ diye düşünürken hükümetten KDV indirimi geldi. Kaygılarımız bitti” diye konuştu.

Mobilya sektörü 2019’u nasıl geçirdi?

Son 3-3.5 yıldır mobilya sektörü istediğimiz seviyelerde değil. Son 1.5 yıl içinde yüzde 10 civarında bir küçülmeye şahit olduk. 2018’de başlayan KDV indirimi 2019’un ilk yarısının sonunda son buldu. KDV indirimi biter bitmez de bu satışlara direkt düşüş olarak yansıdı. Çünkü yüzde 10’luk fiyat artışı tüketici için çok önemli. 20 bin TL’lik bir alışverişte 2 bin TL’lik bir fark tüketiciyi markadan uzaklaştırabiliyor. Dolar, euro ve altındaki hareketler insanların kaynaklarını başka yerlere yönlendirmesine de neden oldu. Ancak son çeyrekte dövizdeki stabilizasyonla birlikte sektörde tekrar hareket başladı.

MARKALARIN ZAMANI

Siz Doğtaş olarak yılı nasıl tamamladınız?

Biz 2019’u 2018’le paralel tamamladık. Doğtaş – Kelebek markalarının toplam cirosu 610 milyon TL oldu. Ama en önemlisi biz geçen yıl itibarıyla dedik ki; ‘Biz artık mobilya satmak istemiyoruz, tarz satmak istiyoruz’. ‘Tarz ve uyum’ dediğimiz yeni bir konsept yarattık. Mobilyanın yanına aksesuarı da ekledik. Bayilerimizin çoğunun dekorasyonunu da bu doğrultuda değiştirdik. Ve dekorasyonu yenilenen bayilerde minimum yüzde 30 ciro artışı oldu. Hatta bazılarında bu oran yüzde 100’ün üzerine çıktı.

2020’ye sektör olarak KDV müjdesiyle başladınız… Ne ifade ediyor bu indirim sektör için?

Türkiye’de 60 bin üretici var. 10 milyar dolar civarında bir mobilya pazarı söz konusu. KDV’nin yüzde 8’e inmesiyle birlikte Türkiye’de markalı mobilya dönemi başladı diye düşünüyorum. Bence bundan sonra herkes markalaşma yolunda daha fazla emek sarf edecek. Tüketici de daha fazla markalı ürünlere yönelecek. Sektör kayıt altına girecek. Ben 2020’de sektörün kayıplarını telafi edeceğini ve bunun üzerine bir KDV oranı kadar yani yüzde 10 civarında büyüyebileceğini düşünüyorum.

Büyüme hedefiniz nedir?

Biz Doğtaş olarak bu yıl için agresif bir büyüme hedefi belirledik. Yüzde 40’lık bir ciro artışı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye çapında 150 noktamız var, bu sayıyı 2020 içinde 166’ye çıkaracağız. Biz yeni ‘tarz ve uyum’ konseptimiz ve yeni bayilerimizle birlikte yüzde 40 ciro artışını yakalar mıyız diye düşünürken, KDV indirimi gelince hiç kaygımız kalmadı.

Yurtdışı atağı sürecek mi?

Biz üretimimizin ortalama yüzde 20-25’ini ihraç ediyoruz. Yurtdışında 10’u Avrupa’da olmak üzere 40 noktada satışımız var. En önemli pazarımız Avrupa. Onun dışında Türk Cumhuriyetleri, Irak, İran, Afrika pazarlarımız arasında. 2020’de yurtdışında 12 yeni nokta hedefliyoruz. Sadece Doğtaş için 14 milyon 500 bin euro yurtdışı cirosu hedefledik.

2. kuşak Araplar müşterimiz olacak

İnşaat sektöründeki gelişmeler sizi etkiliyor mu?

İnşaattaki hareket bize hemen yansıyor. Faizler inince hareket hemen başladı. Çünkü pazarımızın büyük bölümü düğüncüler değil, evini yenileyenler.

Yabancıya konut satışının artmasıyla Ortadoğu’dan, Arap ülkelerinden yeni bir müşteri kitleniz oldu mu?

Araplar daha çok parlak, altın rengi, oymalı, varaklı ürünlere yöneliyorlar. Türk tüketici ise artık böyle ürünler istemiyor. Taşlı bir yatak odası yaptık, satmadı. Taşları çıkardık, satmaya başladı. Dolayısıyla artık yapmıyoruz. Diğer yandan Arap tüketicilerin ikinci kuşağı yavaş yavaş modern mobilyalara doğru kaymaya başladı. Onlar zamanla bizim hedef kitlemiz olacak.

B ve C grubu 5-7 yılda bir koltuk yeniliyor

Türkiye’de mobilya yenileme ortalaması kaç yıl?

Bizim hedef kitlemiz B ve C grubu tüketiciler. Bu kesimlerimize baktığımızda, Türkiye’de insanlar koltuklarını 5-7 yıl arasında, yemek odalarını 5-9 yıl arasında değiştiriyor. Daha alt kesimlerde bu süreler 15 yıla kadar uzayabiliyor.

Peki moda renkler her yıl değişiyor mu?

Hazır giyimdeki moda renkler direkt koltuklara da yansıyor. Bu yıl krem tonları yine ağırlıkta olacak. Yeşilin tonlarını görmeye devam edeceğiz. Mobilyada ceviz ve ahşap tonları geçerli olacak. Bu yıl biz bir sürpriz yaptık, siyah ve ceviz renklerinden bir model çıkardık. İlk günden büyük ilgi gördü. Siyah mobilyanın bu kadar tutmasını beklemiyordum.

15 yıllık master planı gerek

Türk mobilyasının dünyada marka olabilmesi için ne gibi adımların atılması gerekiyor?

Mobilya sektörüne iş gücü yetiştirmek için okullar açılması gerektiğini düşünüyorum. ‘Türkiye’nin Mobilyası’ da dünyada İtalyan mobilyası gibi marka olabilir. Ancak devlet katkısına ihtiyacımız var. Bence sektörün masaya yatırılıp, 10- 15 yıllık bir master planının yapılması gerekiyor.