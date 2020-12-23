KDV indirimi uzatıldı mı, kaç ay? KDV indiriminde son gün ne zaman?

KDV indirimi 2020 hakkında güncel ve son dakika gelişmeler vatandaşların arama yaptığı başlıklarından oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yeme içme, yolculuk konaklama ve işyeri kiralama hizmetlerinde Katma Değer Vergisi indirimi uygulanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla karar uzatılarak yürürlüğe girdi. KDV indirimi uzatıldı mı, kaç ay? KDV indirimi 2020 son gün ne zaman?

KDV İNDİRİMİ UZATILDI MI, KAÇ AY?

Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi 5 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber karar, Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

KDV İNDİRİMİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

KDV indirimi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. Gayrimenkul kiralamasında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edildi.

Banka TL mevduatlardan alınan stopajda uygulanan indirim Mart sonuna kadar sürecek. 6 aya kadar 15’ten 5’e, 1 yıla kadar 12’den 3’e, 1 yıldan uzun 10’dan 0'a.