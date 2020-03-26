Kazalarla gündeme gelmişti... Boeing 737 MAX ile ilgili flaş iddia

2 ölümcül kazaya yol açan yazılım problemi ile gündeme gelen Boeing 737 Max'in ne zaman yeniden üretime geçeceği ile ilgili yeni bir iddia geldi.

Yahoo Finance'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, 747 Max'in üretmine Mayıs ayında yeniden başlanacak.

Aynı habere göre, şirket Nisan ayında tedarikçi firmlardan 737 Max için ihtiyaç duruyulan parçaları almaya başlayacak.

(Ntv)