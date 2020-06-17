Kayseri'den tüm dünyaya antiviral özellikli kumaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding bünyesinde virüse karşı üretilen antiviral özellikli kumaşlar, ürüne dönüşüyor. Erciyes Anadolu Holding Boyteks AŞ’de farklı inovatif özelliklere sahip 100’den fazla çeşit yatak kumaşı üretiliyor. Bu kumaşlar grubun bünyesindeki markalarda kullanılıyor. Ayrıca fabrikada üretilen yatak kumaşları dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

105 ÜLKEYE İHRACAT

Boyteks AŞ Genel Müdürü Mehmet Yıldız, geçen yıl Kayseri’den 105 ülkeye ihracat yaptıklarını, global pazarda yaklaşık yüzde 10’luk bir sektörel paya sahip olduklarını belirtti. “Dünyadaki her 10 yataktan 1’i bizim kumaşlarımızla üretiliyor” diyen Yıldız, ABD’den Şili’ye, Japonya’dan Çin’e kadar büyük global yatak üreticilerinin ürünlerini karşıladıklarını aktardı. Yıldız, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Çin’de salgın başladığında biz de ‘bu inovatif deneyimimizi nasıl kullanabiliriz, bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz’ diye Ar-Ge ekiplerimizle oturup kafa yorduk. Bu bilgi birikimimiz ve Ar-Ge deneyimimizi kullanacak şekilde kumaşlar üzerinde ‘virüsü nasıl etkisiz hale getiririz’ diye çalıştık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşlar, çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip olacak. Maske, önlük gibi koruyucu malzemelerin yanı sıra ev tekstili ürünlerinde de geniş kullanım alanına sahip olacak.”

POLİMER TEKNOLOJİSİ KULLANILDI



Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan ise son yıllarda hijyen tekstili üzerinde önemli üretimleri olduğunu ve 2017’de ‘Zika virüsü’ üzerinde önemli bir çalışma yaptıklarını hatırlattı. Güney Amerika’da ortaya çıkan bu virüsü yok etmek için bir kumaş projesi hazırladıklarını ve başarılı olduklarını aktaran Yıldızhan, ürettikleri antiviral kumaşa ilişkin de “Tekstil yüzeyinde yüksek antiviral özellikli partiküller kullandık. Bu partikülleri özel bir polimer teknolojisiyle ve özel proseslerle kumaşlarımıza uyguladık ve hijyenik bir yüzey oluşturduk” ifadelerini kullandı.

BELLONA’DAN YATAK TEKNOLOJİSİNDE BİR İLK



Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Bellona, bir ilki gerçekleştirerek ‘V Guard Kumaş Teknolojisi’ ile yatak üretti. Yeni ürün kumaş üzerindeki virüsleri etkisiz hale getiriyor. Bellona yetkilileri yeni ürünle ilgili şunları söyledi: “Bağışıklık sitemini korumak ve vücudu dirençli hale getirmek, iyi beslenmenin yanı sıra sağlıklı bir uykudan geçiyor. Buradan yolan çıkarak Bellona uzman ekiplerince geliştirilen V Guard Kumaş teknolojisi , gün bitiminde de güzel bir uyku ve hijyenik bir ortam sağlamayı amaçlayarak tasarlandı. V-GUARD Yatak kumaşında, özel formülasyona sahip partiküller kullanıldı. Bellona Soft Selection V Guard yatakda kullanılan teknoloji ile kötü etkilerden korunmamız desteklenerek, kumaş yüzeyindeki virüslerin etkisiz hale getirilmesi amaçlandı.”

VİRÜSÜN YAĞ TABAKASINI BOZUYOR



Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan, geliştirdikleri antiviral kumaş hakkında şu bilgileri verdi: “Geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşın üzerine gelen virüslerin protein ve yağ tabakaları bozuluyor. Otomatik olarak virüs de etkisiz hale gelmiş oluyor. Hijyen bir yüzeyi oluşuyor.”