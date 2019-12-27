Yeni yıl bereketi! Fiyat 10 bin TL'yi buluyor ama boş oda yok

Geç yağan kar ile sezonu açan kayak merkezlerinde hareketlilik başladı. Özellikle yaklaşan yılbaşıyla birlikte belli bölgelerde doluluk oranları ise yüzde 100'e ulaşmış durumda. Tabi bu ilgi fiyatlara da yansıyor. Yeni yıla kayak merkezlerinde girmek isteyenler 31 Aralık ile 2 Ocak için rezervasyon yaptırırken, iki gün için de maksimumda 10 bin TL'yi bulan rakamı gözden çıkardı.



KAR YAĞDI YÜZLER GÜLMEYE BAŞLADI

Kayak merkezleri arasında en gözde bölgelerin başında Uludağ geliyor. Aralık ayına girilmesi ile hazırlıklara başlayan tesislerde, geç yağan kar ile ortaya çıkan hüsran havası, yılın son günlerine doğru tekrardan soğuyan hava ve yağışlar ile oluşan hareketlilik sonrası dağılmış durumda.

YÜZDE 100'E ULAŞMIŞ DURUMDA

6 binden fazla yatak kapasitesinin bulunduğu bölgedeki otellerde yabancıların yoğun ilgi göstermesi sonrası neredeyse yüzde 100'lük doluluk oranına da ulaşılmış durumda. Özellikle hafta sonlarında günübirlikçilerin de gelmesiyle tesislerde hareket etmek bile zorlaşıyor. Uludağ'da 28-29 Aralık tarihleri arasında tek gece için 550 TL ile 2 bin 250 TL arasında değişen fiyatlarla iki kişilik oda bulunurken, bu rakam yeni yıla girerken günlükte 4 bin TL'ye kadar çıkıyor.

PALANDÖKEN'DE DE DURUM FARKSIZ DEĞİL

Son yıllarda yapılan yatırımların da etkisiyle kış turizmin gözde merkezlerinden biri haline dönüşen Erzurum Palandöken'de de durum Uludağ ve Kartalkaya'dan farksız değil. Aralık ayının son hafta sonu olan 28-29 Aralık tarihlerinde tek gece iki kişilik konaklama ücretinin 265 ile 2100 TL arasında değiştiği bölgede söz konusu tarihlerden iki gün sonrası için (31 Aralık- 2 Ocak) istenen rakam 4 bin TL olarak ifade ediliyor. Yoğunluk nedeniyle bölgede sadece 3 otelde kısıtlı sayıda oda için konaklama imkanı bulunuyor.

Kar kalitesi ve pistleri baz alındığında dünyanın en iyi kış turizm merkezlerinden birisi olarak da öne çıkan Sarıkamış'ta fiyatlarda daha mütevazi davranılmış. 400 ile 1200 TL arasında değişen rakamlar yeni yıla girilirken 2 bin TL'ye kadar çıkıyor.

9 İLDE 28 KAYAK MERKEZİ

Türkiye genelinde Bursa, Bolu, Kars, Kayseri, Erzurum, Kocaeli, Çankırı, Isparta ve Kastamonu olmak üzere 9 ilde Turizm Bakanlığı belgeli 28 kayak merkezi yer alırken, faal durumda olan 8 adet destinasyon bulunuyor.



YENİ ŞAFAK