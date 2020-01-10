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Kaya kamyonu 'Deve' seri üretime hazır

Kaya kamyonu 'Deve' seri üretime hazır

Afyonkarahisar’da işadamı Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan yerli kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı.

Motor ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan ve “Deve” ismi verilen kaya kamyonu, 30 tona kadar yük taşıyabiliyor. 

VARANK: ÇOK GÜÇLÜ BİR ARAÇ

İş adamı Demirel, “Diğer klasik kamyonlara göre arızası olmayan bir araç. Karda, yağmurda, çamurda ve eğimli arazide çalışabiliyor. Çok ihtiyaç duyulan stratejik bir araç olduğu için bunu yapmaya karar verdim. Bunda da Allah’ın izniyle başarılı olduk. Bu memleketin insanıyla yaptık” dedi. Kamyonun seri üretime geçebilmesi için yürütülen çalışmalara hükümet de destek veriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir süre önce Afyonkarahisar’daki fabrikada incelemelerde bulunarak, kamyonu test etti. Varank, “Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor” ifadelerini kullandı. 


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