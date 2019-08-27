Katılım sigortacılığındaki büyüme iştah kabartıyor

Karşılıklı yardımlaşma ve risk paylaşımı esasına dayanan tekafül sigorta sistemi ülkemizde katılım sigortacılığı olarak adlandırılıyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre katılım sigortacılığında 2018 yılı genelinde 2 milyar 231 milyon lira olarak kayda geçen toplam prim üretimi, Temmuz 2019 sonu itibarıyla 7 ayda 1 milyar 920 milyon lirayı aştı. 2018’in aynı döneminde ise üretim 1 milyar 52 milyon lira seviyesindeydi. Geleneksel sigortacılığın reel büyümede zorlandığı son yıllarda katılım sigortacılığında ise reel büyüme 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %56.5 oldu. Hayat dışında 1 milyar 823 milyon lira üretimin olduğu 7 ayda reel büyüme %54 seviyesinde gerçekleşirken, 97.5 milyon lira üretimin olduğu hayat branşında ise aynı dönemde reel büyüme %122 oldu.

Katılım sigortacılığının toplam direkt üretiminin %60’ına yakın kısmının geldiği kara araçları sorumluluk branşında 2018’in 7 ayındaki 621 milyon lira olan prim üretimi bu yılın 7 ayında %27 oranında artışla 791 milyon lirayı aştı.

Temmuz 2018 sonu itibarıyla 51 milyon lira prim üretilen genel zararlar branşında bu yılın 7 ayında %681 gibi bir oranda büyüme ile 472 milyon liralık prim üretildi ve toplam üretim içinde %24’lük bir paya ulaşıldı.