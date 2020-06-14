Katılım sigortacılığı diğer bir adıyla faizsiz sigortacılık vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 12. İslam Ekonomisi Konferansı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katılım sigortacılığını devreye almaya başladıklarını açıklamasının ardından, Katılım sigortacılığı nedir? Katılım sigortacılığı nasıl işler? Sorularına yanıt arıyor. İlk olarak 1979’da Sudan’da başlatılan katılım sigortacılığı, körfez ülkelerinde de yoğun olarak başvuruluyor. Detaylı bilgi haberimizde.

KATILIM SİGORTACILIĞI NEDİR?

1979 yılından Sudan’da başlayan ve şu an bütün körfez ülkelerinde kullanılan Katılım sigortacılığı, İslami sigortacılık ya da faizsiz sigortacılık olarak adlandırılıyor. Türkiye’de de kullanılan bu finans sistemi yardımlaşma esasına dayanıyor.

Katılım sigortacılığı hizmeti veren şirketlerin faaliyetleri iki alanda toplanıyor. Bunlar teknik (şirket yönetimi) ve mali (fon idaresi) işlemlerden oluşuyor. Teknik işlemler kapsamında poliçe üretimi, hasar ödemeleri, acente kuruluşu, feshi ve retekafül anlaşmaları yapılıyor. Mali işlemler çerçevesinde ise toplanan fonlar faizsizlik esaslara göre kullandırılıyor.

BAKAN ALBAYRAK’IN AÇIKLAMASI

12. İslam Ekonomisi Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyada faizsiz finansını yolunu açmaya çalıştıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, “Aktif büyüklüğü olarak pazar payı yüzde 2,4'ten 6.5'e yükselmiştir. Emeklilik yatırım fonları içinde katılım fonları da hızla artarak yüzde 16'lı seviyelere kadar ulaşmıştır. Tüm bu olumlu göstergelere rağmen gelinen noktada katılım finans kuruluşlarının sahip olduğu noktayı henüz yeterince değerlendiremediğini görüyoruz.” Şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmalarına şu sözlerle devam etti;

“Hem finans hem de fıkıh eğitimi almış piyasayı hem de müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi anlayan yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç vardır. Türkiye'de faizsiz finans dendiğinde akla ilk katılım finans kuruluşları gelmektedir.

Oysa ki faizsiz finansın sermaye piyasaları ve sigortacılıkta da çok büyük potansiyeli mevcuttur. Bu anlamda katılım sigortacılığını teşvik edici maliyette yapı geliştirilerek her türlü risk grubuna hitap edecek düzenlemeleri devreye almaya başladık. Ülke kaynaklarının yurtdışına akışının önüne geçmek için katılım fonu kurma sürecini başlattık.”