Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı! 2019 Kasım enflasyon oranı nedir?

Enflasyon oranı, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Kasım enflasyon oranı nedir? Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık Salı (bugün) açıklandı. Vatandaşlar heyecanla kurum tarafından yapılacak olan resmi açıklamayı bekliyorlardı. SSK ve Bağ-Kur’lulara, 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak olması ilgiyi daha da artırdı. Enflasyon oranı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,38 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomislerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,24, en yüksek yüzde 0,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi.

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 10,70, en yükseği yüzde 12,52 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,75) göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Enflasyon ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstermişti.

EMEKLİYE ZAM MÜJDESİ!

Emekliler ocak zammını merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur’lulara, 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz - ekim enflasyonu, yüzde 5.31 çıktı. Kasım ve aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası’nın son beklenti anketindeki tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 6.82 olacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Ocakta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 TL arasında artış yaşanacak. En düşük aylık 1.181 liradan 1.262 lira 47 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 288 lira 70 kuruşa ulaşacak.