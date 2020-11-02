Kısa çalışma ödeneği, pandemi süresinde işleri azalan işyerlerindeki çalışanlara ödenmeye devam ediyor. Uygulama kısa çalışma ödeneği kapsamındaki mevcut işyerlerine yapılıyor. Yeni başvurular alınmıyor. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmelere göre, Meclis'te kabul edilen teklif gereğince Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Peki, Kasım ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı gereğince kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, kısa çalışma ödeneği 31 Aralık tarihine uzatılmış oldu.

KASIM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk "Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AA'da yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre; Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

Yeniden bir uzatma kararının alınması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.