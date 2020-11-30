Kasım ayı işsizlik maaşı ödemesi ne zaman hesaba yatar? İşsizlik maaşı alma şartları 2020!

Kasım ayı işsizlik maaşı ödemesi İŞKUR üzerinden veriliyor. Vatandaşın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, işsizlik maaşı almak için belirtilen şartlar arasında yer alıyor. Başvuru yapacak olan vatandaşlar işsizlik maaşı başvuru şartları çerçevesinde değerlendiriliyor. Kasım ayı işsizlik maaşı ödemesi ne zaman hesaba yatar?

KASIM AYI İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ NE ZAMAN HESABA YATAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödemelerinin 4 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI 2020

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.