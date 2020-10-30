Kısa çalışma ödeneği, pandemi süresinde işleri azalan işyerlerindeki çalışanlara ödenmeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmelere göre, Meclis'te kabul edilen teklif gereğince Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan son karar ile Ekim'in sonunda bitmesi beklenen KÇÖ yeniden uzatıldı. Peki, Kasım ayı İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı gereğince kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, kısa çalışma ödeneği 31 Aralık tarihine uzatılmış oldu.

KASIM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırıldı. Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ödemeleri ise Kasım ayında yatırılacak. Ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı henüz belli değil. Tarih bilgisinin netleşmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2021 HAZİRAN AYINA KADAR UZAYABİLECEK

AA'da yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Kabul edilen teklife göre; Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

Yeniden bir uzatma kararının alınması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.