Kasım 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Ekim enflasyon oranı beklentisi..

Kasım 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan yasal düzenleme ile kira artış oranı Borçlar Kanunu maddelerine göre 12 aylık ÜFE ortalaması yerine YEP ile belirlenen 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlanmıştı. Ekim ayında açıklanan verilere göre kiracılara yüzde 18,27 oranında yapıldı. Kasım 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? araştırılıyor. İşte Kasım kira artış oranının açıklanacağı tarihi..

KASIM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2019 kira artış oranı 4 Kasım tarihinde saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

EKİM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI VE HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Kira artış oranı Ekim 2019 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında kiracılara yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

Mevcut kira bedeli 1000 lira olan bir kiracının Ekim ayında zamlı kira bedeli 1.182,7 lira oldu.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.



Bir önceki anket döneminde yüzde 1,93 olan ekim ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,90'a geriledi. Kasım ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 1,17'den yüzde 1,13'e indi.



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 13,96'den ekimde yüzde 12,69'a geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 12,21'den yüzde 11,18'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,17'den yüzde 93,76'ya geriledi.





Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 5,9954'ten 6,0473'e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre artışla 6,3470'ten 6,4097'ye çıktı.



Bir önceki anket döneminde 5,9 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 0,9 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari açık beklentisi de bir önceki anket döneminde 16,3 milyar dolardan iken, bu anket döneminde 12,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,01'den yüzde 0,09'a, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2,6'dan yüzde 3'e yükseldi.



Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 17,20'den yüzde 15,86'ya indi.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 15,92 ve yüzde 13,17 olarak kayıtlara geçti.