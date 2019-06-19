Kart veya nakit yoksa ödemeyi HASO yapıyor

Bir Türk start-up tarafından geliştirilen alternatif ödeme yazılımı Hemen Al Sonra Öde (HASO) online ve ya mağaza alışverişlerinde kredi kartı ve ya nakit kullanım zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. İşadamı Ömer Paksoy’un melek yatırımcısı olduğu yeni uygulamayla e-ticaret platformları veya mağazalardan alışveriş yaparken nakit veya kredi kartı kullanmak istemeyenler HASO üzerinden hemen alıp sonra ödeyebiliyor. HASO, işyerlerine tanımlanan bir link üzerinden veya pos cihazlarına uygulamanın entegre ettirilmesiyle kullanılabiliyor. Bu ödeme tercihini kullanmak isteyen tüketicilerin ise TC kimlik numaralarını söylemeleri yeterli.

ABD VE ALMANYA’DA YAYGIN

Amerika ve Almanya’da yaygın olan bu sistemin HASO aracılığıyla Türkiye’de ilk kez kullanılmaya başlandığını anlatan Ömer Paksoy, “HASO platformuyla alışverişin tutarı ve boyutuna göre bizden müşteriye bir SMS gidiyor. Müşteri onaylarsa onun kredi skorunu değerlendirip kartsız ve ya nakitsiz satışın uygun olup olmadığını satıcıya bildiriyoruz. Tüketici bu sistemle hemen alıp 1 ay sonra tek seferde veya taksitli ödeyebiliyor” diyor.

Kaçan müşteri olmayacak

Bir yıllık çalışmayla geliştirilen HASO uygulamasını şu anda 1000’e yakın bayisi olan bir elektronik firması ve 3 e-ticaret platformu tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandığını anlatan Paksoy, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu sistemle esnaf nakit veya kredi kartı olmadığı için kaçan müşteriyi de yakalıyor. Böylece alışveriş canlanırken, hem tüketici hem de esnaf kazanıyor. Eğer tahsilat ve ödemelerde bir sorun yaşanırsa onu da biz küçük bir komisyon karşılığında takip ediyoruz.”

Kişiye özel faizle kredi verilecek

Önümüzdeki dönemde sigortada olduğu gibi bankacılık sektöründe de kişilerin kredi skoruna göre kredi faizlerinin belirleneceğini anlatan Paksoy, “Ülkemizdeki yabancı banka sayısının artışıyla Türkiye’de de bu sistem yaygınlaşacak. Böylece Ahmet 1.30 faizle kredi alırken kredi skoru daha iyi olan Ayşe 1.20’yle alabilecek” dedi.