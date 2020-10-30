Kargoda adres sorununa yerli yazılımla çözüm

Sanal harita çözümleri geliştiren Başarsoft, pandemi nedeniyle geciken kargo sorununu yerli teknolojiyle çözüyor. Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin yani 12 milyon binanın kapı numarasının haritasını çıkardıklarını anlatan Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Bu bilgiyi Google Haritalar ve Yandex gibi markalar bizden alıp sanal navigasyon sistemlerinde kullanıyor. Böylece adres bulmayı kolaylaştırıyoruz. 2020 yılında Türkiye’deki her 10 kargodan 9’unun, her 5 pizzacıdan 4’ünün adres sorununu biz çözdük” dedi.

YERLİ OTO İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Bugün halen devam etmekte olan birçok önemli coğrafi bilgi sistemleri projesinde, Başarsoft ürünlerinin kullanıldığına dikkat çeken Küçükpehlivan şunları kaydetti: “Haziran 2021’e kadar bütün acil çağrı numaraları 112’de toplanacak. Bizim haritalarımız en çok 112 sisteminde kullanılıyor. Ambulans, istenen adrese vaktinde gidebiliyor.” Başarsoft, aynı zamanda yerli otonun harita entegrasyonunu sağlamak için görüşmeler yapıyor.

TRENİ KAÇIRMAYALIM



Aynı zamanda Yazılım Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı olan Küçükpehlivan “Gençleri yazılım alanında geliştirerek endüstriye kazandırmalıyız. ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ bu sürece katkı sağlayacak. Türkiye, yazılımda treni kaçırmamalı” dedi.