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16 Ekim 2020 Cuma 15:25 | Son Güncelleme:

Karayolları Genel Müdürlüğü köprü geçiş ücretleriyle ilgili iddiaları yalanladı

Karayolları Genel Müdürlüğü köprü geçiş ücretleriyle ilgili iddiaları yalanladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarını yalanladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarına yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" denildi.

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