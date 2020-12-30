Karar Resmi Gazete'de yayımlandı... İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Koronavirüs sürecinde işçi haklarını korumaya yönelik alınan kararlardan biri olan işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

Haberin Özeti

Koronavirüs sürecinde işçi haklarını korumaya yönelik alınan kararlardan biri olaniki ay daha uzatıldı.• Karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.• Buna göre'de sonlanması beklenen yasak, o tarihten itibaren iki ay daha uzatılmış oldu.