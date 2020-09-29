Karapınar GES'te elektrik üretimi başladı

Konya'da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde (GES) 4 megavatlık kurulu gücün devreye alınmasıyla şebekeye elektrik veriliyor. Karapınar GES’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçen ay açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen panellerin montajı yapılıyor.

2 MİLYON KİŞİYE ENERJİ



Toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak, 20 milyon metrekare arazide kurulacak santralde, montajı tamamlanan 4 megavatlık kurulu gücün devreye alınmasıyla şebekeye elektrik veriliyor. Her ay yaklaşık 104 bin panel kurulumunun hedeflendiği santral, tamamlandığında yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen ve yüzde 22 yüksek verimlilik oranına sahip paneller, güneşi doğuşundan batışına kadar takip edecek. Böylece yüzde 12 daha fazla elektrik üretecek. İki yüzünden de elektrik üretme kabiliyetine sahip paneller, yüzde 5 civarında bir elektrik artışı daha sağlayacak. Santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salımı da engellenmiş olacak.

ARABAYLA 1 SAATTE GEZİLİYOR



Ata, santralde panellerin Haziran 2023’te tamamının kurulmasının hedeflendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “32 ayda burayı tamamlamış olacağız. Türkiye’nin devasa büyüklükte ilk tesisi. Etrafını arabayla gezmek 1 saat sürüyor.”

YERLİLİK %75’İN ÜZERİNDE



Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Karapınar GES ile bir rüyanın gerçekleştiğini belirterek, montajı yapılan panellerin yüzde 75’in üzerinde yerli katkı oranına ulaştıklarını anımsattı. Alana 1300 megavatlık panelin kurulacağını anlatan Ata, şöyle konuştu: “Elektrik enerji kurulu gücü 1000 megavat ama 1300 megavatlık paneli peyder peyder kurdukça devreye alacağız. Burada gözün göremediği mesafede güneş santrali olacak. 13 kilometre uzunluğunda, 1.5-2 kilometre eninde devasa bir santral. Şu anda 4 megavatlık panel, elektrik üretiyor. Şalt sahasından da milli şebekeye bu elektriği veriyoruz.”