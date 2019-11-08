Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7608
  • 6,351
  • 271.03
  • 103317
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak tünelde son 500 metre kaldı

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak tünelde son 500 metre kaldı

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak tünelde son 500 metre kaldı

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan Geminbeli Geçidi'nde inşası duran tünelde 1 yılın ardından çalışmalar yeniden başladı.

 Sivas'ın Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde 2013 yılında inşası başlayan 500 milyon TL bedelli, 4 bin 200 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan tünel inşaatı bir yıl aradan sonra yeniden başladı. Toplamda 8 bin 400 metre uzunluğundaki tünelde tüplerden birinde ışık görülürken, diğer tüpte ışık görülmesine 500 metre mesafe kaldı. Tünelin tamamlanması ile kış aylarında ulaşımda aksamaların yaşandığı Geminbeli, sürücüler için kabus olmaktan çıkacak. Tünel, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşımda kolaylık sağlayacak.

Tüneldeki çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, tünelin tamamlanması için 500 metrelik bir mesafe kaldığını belirterek, “Şöyle baktığımız zaman devletimizin geldiği noktayı görebiliyoruz. Ürettiği bilimsel bilgi, öğrettiği bilimsel bilgiyi sahaya yansıtma açısından çok harikulade işler başardığımız görülmektedir. Ekonomik olarak nereye geldiğimizi, vatandaşımızın nasıl daha kaliteli bir hizmet aldığını görmekteyiz. Olağanüstü bir hizmet, 8 bin 600 metre uzunluğunda. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Müthiş işler başarıyorlar. Sivas Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yatırımları anlamında en şanslı illerinden birisi” dedi.

(İHA)


Ozan Güven ve Yüsra Geyik ayrıldı mı?
Demet Özdemir'in yeni dizisi ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Fıtık tedavisinde kişilerin kendi çalışmaları ile geliştirdikleri ilginç tedavi yöntemlerine yeni

Tenis Topu ile Fıtık Tedavisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ahlat taşının zorlu yolculuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı