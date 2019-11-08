Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak tünelde son 500 metre kaldı

Sivas'ın Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde 2013 yılında inşası başlayan 500 milyon TL bedelli, 4 bin 200 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan tünel inşaatı bir yıl aradan sonra yeniden başladı. Toplamda 8 bin 400 metre uzunluğundaki tünelde tüplerden birinde ışık görülürken, diğer tüpte ışık görülmesine 500 metre mesafe kaldı. Tünelin tamamlanması ile kış aylarında ulaşımda aksamaların yaşandığı Geminbeli, sürücüler için kabus olmaktan çıkacak. Tünel, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşımda kolaylık sağlayacak.

Tüneldeki çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, tünelin tamamlanması için 500 metrelik bir mesafe kaldığını belirterek, “Şöyle baktığımız zaman devletimizin geldiği noktayı görebiliyoruz. Ürettiği bilimsel bilgi, öğrettiği bilimsel bilgiyi sahaya yansıtma açısından çok harikulade işler başardığımız görülmektedir. Ekonomik olarak nereye geldiğimizi, vatandaşımızın nasıl daha kaliteli bir hizmet aldığını görmekteyiz. Olağanüstü bir hizmet, 8 bin 600 metre uzunluğunda. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Müthiş işler başarıyorlar. Sivas Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yatırımları anlamında en şanslı illerinden birisi” dedi.

(İHA)