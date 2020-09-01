Karadeniz palamut dolu fiyat yüzde 50 düşecek

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı dün gece yarısı bitti. Sezon açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Giresun Limanı’nda düzenlenen törenle yapılırken balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek yola çıktı. Bu yıl palamudun bol, hamsinin ise geçen yıla göre az olması bekleniyor. Balıkçılar sezonun başlamasıyla birlikte fiyatlarda en az yüzde 50 düşüş öngörüyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların yeni sezona hazır olduğunu belirterek, “Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamuda doyacak. Hamsinin ise az olacağı düşüncesi hakim. İnşallah hamsi de olur ama genellikle palamudun çok olduğu zaman hamsi bol olmuyor” diye konuştu.

İHRACATI DA ARTACAK



Özkaya, geçen sezon yaklaşık 460 bin ton balık yakalandığını, aynı dönemde yaklaşık 1 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldığını bildirdi. Bu yıl su ürünleri ihracatının artacağını vurgulayan Özkaya, artan balık yetiştiriciliğiyle 2023’teki 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı hedefine ulaşılabileceğini dile getirdi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl bol balık olacağını ve tezgahların dolacağını bildirdi. Bu yılın gözdesinin palamut olacağını aktaran Sagun, “Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsi ağırlıktaydı. Bu yıl ise denizlerden bol miktarda palamut bekliyoruz. Hem de görülmemiş bir şekilde palamut olacak. Hopa’dan İğneada’ya kadar Karadeniz palamut dolu” ifadelerini kullandı.

350 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI



Sektörün; sahip olduğu teknik altyapı, insan gücü, bilgi birikimi ve tecrübe ile dünyanın kıskanacağı imkan ve potansiyele sahip olduğunu belirten Sagun,TÜİK verilerine göre, Türk su ürünleri sektörünün toplam 57 bin kişiye doğrudan olmak üzere 350 bini aşkın insana istihdam sağladığını bildirdi.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM YÜZDE 2 ARTTI



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, “Kişi başına tüketim 2019’da yüzde 2 artarak, 6.26 kilograma çıktı. Bu oran yeterli düzeyde değildir. Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altındadır. Balık tüketimi teşvik edilmelidir” dedi.

15 EYLÜL’DE TEZGAHLARA YANSIYACAK



Tezgahlarda en pahalı balığın 20-25 lira arasında olması bekleniyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, “Şu anda çupra-levrek 30-35 lira, sardalye, kefal, istavrit 10-15 lira, dil balığı 20-30 lira, barbunya 30-40 arasında satılıyor. En geç 15 Eylül’den sonra bu fiyatlar yarı yarıya düşecek. Barbunyanın fiyatı 10-15 lira, çupra-levrek fiyatlarında ise yarı yarıya indirimler olacak. Yani çok büyük indirim var. Halkımız bu fırsatı değerlendirsin” ifadelerini kullandı.