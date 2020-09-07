Karadeniz gazı çıkmadan fiyatları aşağı çekecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazın vadeli kontratlarla alınıp satılabileceği Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) oluşturulması için başlattığı çalışmalarda sona geldi. Gelecek yıl açılacak VGP’nin doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncuların 2023’te sisteme verilmesi planlanan Karadeniz gazının alım ve satımını önceden yapabilmesine imkan verirken bunun fiyatlara da olumlu yansıması bekleniyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, VGP’nin 2021’de açılacağına dikkati çekerek “VGP ile doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncular vadeli kontratlar aracılığıyla 2023’te sisteme verilmesi planlanan yerli doğal gazın alım-satımını önceden yapabilme imkanı bulacak. Bu sayede Karadeniz gazımızın daha üretilmeye başlamadan bile ülkemizin doğal gaz fiyatları üzerindeki olumlu etkisini göreceğiz” dedi.

Yılmaz, “Hem bu keşif hem de VGP ile Türkiye doğal gazda ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak” dedi.

2018’DE ADIM ATILDI



Türkiye, 1 Eylül 2018’de piyasa için bir ilk niteliğinde olan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nı (OTSP) devreye almıştı. Karadeniz’deki gaz keşfi sonrası 2021’de faaliyete geçirilmesi planlanan Vadeli Doğal Gaz Piyasası’nın (VGP) oluşturulması için bir taslak hazırlandı. EPDK halen taslağa son halinin verilmesi için sektörle ortak çalışıyor.

VGP NELER GETİRECEK?



VGP, doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncuların Türkiye’de doğal gazı vadeli kontratlar aracılığıyla alıp satabileceği bir piyasa olarak 2021’de faaliyete açılacak. VGP’nin açılmasıyla, piyasa öngörülebilirliğinin sağlanması amaçlanırken fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi hedefleniyor. VGP ile piyasada derinlik ve likidite de artacak. VGP’nin 2021’de faaliyete geçmesiyle konut ve sanayi tüketicilerinin enerji maliyetlerinin azalmasına katkı sağlanacak.

GAZ KEŞFİ CİDDİ BİR PAZARLIK KOZU OLACAK



Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın ana karaya taşınarak kullanıma başlanması için 3-4 yıllık bir periyottan söz edilse de faydalarının daha öncesinde görülmeye başlanacağını belirterek, “Yenileme dönemi gelen doğal gaz anlaşmalarında sahip olduğumuz rezerv bize çok ciddi bir pazarlık kozu olarak geri dönecektir” dedi. Utku “Pandemi döneminde katılım bankalarındaki TL kredi büyüme oranı yüzde 90 seviyesine çıktı. Hizmetler sektörünü bir kenara bıraktığımızda geriye kalan sektörlerde yaşanan hareketlilik Türkiye’yi 3. ve 4. çeyrekte büyüme tarafında yeniden pozitif tarafa atabilir”diye konuştu.