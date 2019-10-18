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Karacaya yeni medya ajansı

Karacaya yeni medya ajansı

Tüketicilerinin ihtiyaçlarına en uygun kaliteli ürünleri müşterileri ile birleştiren Karaca, 1 Ekim 2019 itibari ile tüm medya planlama ve satınalma faaliyetleri için WPP Grup’a bağlı Mindshare ile çalışmaya karar verdi.

Karaca’nın daha önceki medya planlama ve satın alma çalışmaları 360 Optimum Medya Hizmetleri tarafından yürütülüyordu. Globalleşen ve e-ticaret girişimleri ile dijitalleşen bir marka olmaya devam eden Karaca, tüm markaları için dış ticaret ve dijitalleşme süreçlerinde global network gücünü de kullanabileceği Mindshare ile çalışacak.
 
Karaca Şirketler Grubu Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, “Karaca’nın son dönemde gerçekleştirdiği yurtdışı açılımlar, e-ticaret girişimleri ve dijitalleşme ile hayatımıza giren pazarlama iletişimindeki yeni medya yaklaşımlarını, bütünleşik bir ekosistemde gerçekleştirmenin bir gereksinim olduğunu görerek bu kararı aldık. Bu süreçte geleneksel medya ve yeni medya teknolojilerini entegre etme vizyonuyla sektöre liderlik eden Mindshare ile yola devam edeceğiz.” şeklinde belirtti

 

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