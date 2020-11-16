Karabağ'dan 'MÜSİAD EXPO'da yatırım çağrısı

Azerbaycan fuarda, Ekonomi Bakanlığı’yla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı’nın (KOBİA) kuracağı ‘Karabağ Azerbaycan’dır’ standında temsil edilecek. KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan’da ülke tarihinin en unutulmaz döneminin yaşandığına dikkat çekti.

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Memmedov, “Kurtarılan topraklar zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklara, madenlere ve turizm potansiyeline sahip” dedi. Memmedov, bu topraklarda hayatın ve ekonominin canlanacağını, altyapının yeniden kurulacağını, devletin burada iş ve yatırım için gerekli koşulları oluşturacağını bildirdi.