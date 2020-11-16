16 Kasım 2020 Pazartesi 23:56 | Son Güncelleme:
Karabağ'dan 'MÜSİAD EXPO'da yatırım çağrısı
Azerbaycan 18-21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek ‘MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nda Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerin ekonomik ve yatırım potansiyelini tanıtacak.
Azerbaycan fuarda, Ekonomi Bakanlığı’yla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı’nın (KOBİA) kuracağı ‘Karabağ Azerbaycan’dır’ standında temsil edilecek. KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan’da ülke tarihinin en unutulmaz döneminin yaşandığına dikkat çekti.
ZENGİN KAYNAKLAR
Memmedov, “Kurtarılan topraklar zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklara, madenlere ve turizm potansiyeline sahip” dedi. Memmedov, bu topraklarda hayatın ve ekonominin canlanacağını, altyapının yeniden kurulacağını, devletin burada iş ve yatırım için gerekli koşulları oluşturacağını bildirdi.