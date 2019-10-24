Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7713
  • 6,4132
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Kara tren' yerli tekerle yol alacak  

'Kara tren' yerli tekerle yol alacak  

'Kara tren' yerli tekerle yol alacak  

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yerli ve milli demiryolu tren tekeri seri üretimine başladıklarını belirtti.

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yerli ve milli demiryolu tren tekeri seri üretimine başladıklarını belirterek, “Türkiye, çok kısa süre içerisinde demiryolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demiryolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz” ifadelerini kullandı. 

DÜNYADAN İLGİ VAR

Soykan, seri üretimine başladıkları tekerle ilgili şunları söyledi: “Dünyada demiryolu tekeri üreten 15 tane firma var. KARDEMİR 16. üretici oldu. Şu anda üretimi tamamladık ve iç piyasaya ürünleri sevk etmeye başladık. Tesiste yılda 200 bin tren tekeri üreteceğiz. Ürünümüz Avrupa’dan, Rusya’dan, Uzakdoğu’dan ciddi talepler alıyor.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman o güzelle yine yakalandı!
Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>21 Ekim´de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdü

Okul Bahçesinde Öğretmene Darp! 2 Oğluyla Birlikte Saldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu