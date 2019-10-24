'Kara tren' yerli tekerle yol alacak  

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yerli ve milli demiryolu tren tekeri seri üretimine başladıklarını belirterek, “Türkiye, çok kısa süre içerisinde demiryolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demiryolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN İLGİ VAR

Soykan, seri üretimine başladıkları tekerle ilgili şunları söyledi: “Dünyada demiryolu tekeri üreten 15 tane firma var. KARDEMİR 16. üretici oldu. Şu anda üretimi tamamladık ve iç piyasaya ürünleri sevk etmeye başladık. Tesiste yılda 200 bin tren tekeri üreteceğiz. Ürünümüz Avrupa’dan, Rusya’dan, Uzakdoğu’dan ciddi talepler alıyor.”