Kapıkule'de '72 saat' uygulaması başladı

Sınırda sağlık kontrolünden geçip, ülkeye giriş yapan yabancı ve Türk vatandaşı TIR sürücüleri, 72 saat içinde tekrar ülkeden çıkış yapabilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Türkiye'ye giriş yapan TIR sürücülerine uygulanan 14 günlük karantina süresinin 72 saate düşürüldüğünü açıkladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün uygulama başlatıldı. Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan sürücüler, sağlık kontrolünün ardından dilediklerinde 72 saat içinde ülkeden çıkış yapabilecek. Türkiye'de 72 saatten fazla kalan sürücülere ise koronavirüs tedbirleri amacıyla kalacakları adreslerde 14 günlük karantina uygulamasının devam edeceği belirtildi.

ŞOFÖRLER, UYGULAMADAN MEMNUN

Almanya ve Gürcistan'a mobilya ile kombi yükü boşaltıp ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan TIR sürücüsü Ali Yaşar Kirlice, 14 günlük karantina uygulamasının kaldırılmasının kendileri mutlu ettiğini söyledi. Kirlice, "Ben Almanya ve Gürcistan'a ihraç yükü boşaltıp, Türkiye'ye geldim. Bu uygulamanın kalktığı iyi oldu. İhracat hızlanacak" diye konuştu.

Ülkeye giriş yapan TIR sürücüsü Fatih Kırca ise "TIR parkında artık dorse değiştirme kalktı, 72 saat içinde dönersek sorun yok. Bu saati geçtiğimizde 14 gün karantinada kalacağız" dedi.

Sürücü Cemal Bora da 14 günlük karantinanın kalkmasının kendileri açısından güzel gelişme olduğunu söyledi.