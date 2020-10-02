02 Ekim 2020 Cuma 17:52 | Son Güncelleme:
Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları: Gram altın haftayı düşüşle kapadı
Gram altın haftayı düşüşle kapadı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,04 azalışla 474 liradan işlem gördü.
Gram altın haftayı düşüşle kapadı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,04 azalışla 474 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 769,00 lira, Cumhuriyet altını 3.147,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 474,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: