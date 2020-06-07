Kapalı iş merkezleri için ultraviyole temizlik şart

Uzun zamandır kapalı olan birçok iş merkezi yeniden çalışanlarına kapılarını açmaya başladı. Ancak özellikle kapalı alanlarda hijyen ve sağlık tedbirleri daha büyük önem kazanırken, uzmanlar kapalı alanlarda sağlıklı bir hava ortamının ultraviyole UVC teknolojisiyle sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

HAVA STERİLİZE EDİLİYOR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, ultraviyole UVC ışınlarının uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok edeceğini belirterek, “Ultraviyole UVC’nin virüsleri öldürücü etkisi var. Camiler, AVM’ler başta olmak üzere diğer kapalı alanlarda bu konuyla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılması gerekir” ifadelerini kullandı. Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz de, şunları söyledi: “Yıllardır bunu hastanelerde yapıyoruz. Hava sterilize ediliyor. Bu tür uygulamalar alışveriş merkezlerinde de kullanılabilir.”

Virüslere karşı koruma sağlıyor

Süzer Plaza Genel Müdürü Sevilay Kaya Günlüler ise, şu bilgileri paylaştı: “Klima santrallerimiz için Amerika’dan UVC yani Uvlight-ultraviole sistem getirttik. Bu sistem sayesinde virüslere karşı yüzde 99.7 oranında etkili bir koruma sağlanıyor.”

