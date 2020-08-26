Kapakta karaborsa bu yıl yok!

Türkiye’deki tek kavanoz kapağı üreticisi Sarten Ambalaj, yaptığı yeni yatırımla hem üretimi artırdı hem de zincir marketlere mal verince ürün geçen yılki gibi karaborsaya düşmedi. Böyle olunca da geçen sene 2 liraya çıkan kavanoz kapağı bu yıl 50-60 kuruşa satılıyor. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, “Bu yıl konserve ilgi görüyor. Pandemi süreci de bunu tetikledi. Kavanoz kapağı karaborsaya düşmesin diye ürünü direkt halkın gittiği zincir marketlere verdik” dedi. Ayrıca pendemi dolayısıyla Avrupalı çiftçinin ürünü toplayamadığını belirten Sarıbekir, “O yüzden Türkiye’ye talep arttı. Konserve üreten ve gıda dolumu yapan firmalar inanılmaz ihracat yapıyor. Bizden de kapak istiyorlar yetiştiremiyoruz” diye konuştu.

BULGARİSTAN’DA 2. FABRİKAYI ALDI



Şirket, 10 milyon euro yatırımla Bulgaristan’daki ikinci fabrikasını satın aldı. Böylece şirket 20. fabrikaya ulaştı. Zeki Sarıbekir, ayrıca Manisa ve Adana’ya 200 milyon TL yatırımla iki fabrika kuracaklarını da vurguladı.