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  3. Kapadokya'nın ilk yerli sıcak hava balonu uçtu

Kapadokya'nın ilk yerli sıcak hava balonu uçtu

Kapadokya'nın ilk yerli sıcak hava balonu uçtu

Nevşehir'de üretilen yerli sıcak hava balonunun test uçuşu başarıyla tamamlandı.

Kılıçlar Vadisi’nde, Kapadokya’da faaliyet gösteren sıcak hava balonu firmalarından Paşha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunun tanıtımı ve test uçuşu dolayısıyla tören düzenlendi. Burada konuşan Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, “Belki 30 yıldır burada uçuşlar oluyor ama ilk defa yerli tasarımlı bir hava aracının, bir balonun hem lansmanını, hem testini hem de uçuşunu yapacağız. Bu eğitimde kullanılacak bir balon. Bundan sonrakiler yolcu taşımacılığında kullanılacak balonlar olacak. Biz de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bakanlık olarak destek vereceğiz” dedi.

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