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28 Kasım 2020 Cumartesi 00:13 | Son Güncelleme:

Kanuni yeni müjdeler vermeye hazırlanıyor

Kanuni yeni müjdeler vermeye hazırlanıyor

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin kule montajı çalışmaları başladı.

Kanuni’nin Haydarpaşa Limanı’nda sökülen kulesi başka bir gemiyle Filyos Limanı’na getirilmişti. Kulenin Kanuni’ye montajının tamamlanmasının ardından gemiye deniz seyir testi yapılacak. Kanuni, 2021’in ilk aylarında Fatih ile birlikte Karadeniz’de yeni müjdeler vermek için ilk sondaj faaliyetine başlayacak.

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