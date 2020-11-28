Kanuni yeni müjdeler vermeye hazırlanıyor

Kanuni’nin Haydarpaşa Limanı’nda sökülen kulesi başka bir gemiyle Filyos Limanı’na getirilmişti. Kulenin Kanuni’ye montajının tamamlanmasının ardından gemiye deniz seyir testi yapılacak. Kanuni, 2021’in ilk aylarında Fatih ile birlikte Karadeniz’de yeni müjdeler vermek için ilk sondaj faaliyetine başlayacak.