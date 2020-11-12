'Kanuni' de yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Mersin Taşucu Limanı’ndan ayrılan Kanuni sondaj gemisinin 2021’in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacağını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Dönmez, “Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen teknolojik atılımlar meyvesini verdi, yılın ilk yarısında yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde önemli başarılar kaydedilerek, bu dönemde toplam elektrik üretimimizin yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi ve 24 Mayıs’ta elektrik üretimimizin yüzde 90’ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilerek günlük üretimde yeni bir rekor kırıldı” dedi.

40 KUYU AÇILACAK



Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’la denizlerde detaylı aramalar yürüttüklerini hatırlatan Dönmez, şunları söyledi: “31 Ocak’ta teslim alınan ve modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu Limanı’ndan ayrılan Kanuni sondaj gemimiz ise 2021’in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle Doğu Akdeniz’de 46 bin kilometrekare ve Karadeniz’de 33 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanarak, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle 9 adet derin deniz sondajı yapıldı. 20 Temmuz’da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik. Karadeniz’in Sakarya havzasında yaklaşık 40 kuyu açacak ve 2023’te bu gazı iletim sistemimize bağlayarak vatandaşa sunacağız.”

‘ERTUĞRUL GAZİ’ GEMİSİ YIL SONUNDA TÜRKİYE’DE



Bakan Dönmez, şunları söyledi: “İzmir Aliağa’da ve Hatay/Dörtyol’da devreye alınan Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminallerinin ardından, Saros Körfezi’nde ülkemizin üçüncü FSRU tesisini devreye alma çalışmalarımız devam etmekte olup, 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip yeni FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacaktır.” Dönmez, yılın ilk 9 ayında 186 bin metre sondaj yapıldığını anlattı.

GAZ MÜZAKERELERİ TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK



Yaklaşık 49 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli doğalgaz alım kontratlarının süresinin 5-6 yıllık dönemde dolacağına işaret eden Dönmez, “Ülkemizin doğalgaz ithalat planlamalarının yeniden değerlendirilmesi ve olası müzakerelerin bu yeni durum gözetilerek yapılması gerekecek. Enerjide bağımsızlık için karşımıza hangi zorluk çıkarsa çıksın doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.