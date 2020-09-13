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13 Eylül 2020 Pazar 23:15 | Son Güncelleme:

Kanuni de sondaj için Karadeniz'e gidiyor

Kanuni de sondaj için Karadeniz'e gidiyor

Mersin'deki bakım sonrası Akdeniz'e açılması beklenen Kanuni rotayı Karadeniz'e kıracak. Kanuni, Fatih'le birlikte bölgeyi karış karış arayacak.

Mersin’de bakım süreci devam eden Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni rotayı Karadeniz’e kırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz’de sondajlarına başlayacak ve Fatih’in gücüne güç katacak” açıklamasında bulundu.

BREZİLYA’DAN ALINDI

Yılbaşında TPAO envanterine katılan Kanuni, Brezilyalı Petrobras firmasından satın alınarak Türkiye’ye getirdi. ‘Kanuni’ ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebiliyor.

FATİH’İN GAZ KEŞFİNE YENİ GÜÇ KATILIYOR

Enerji rekabetinde gerilimin merkezi Doğu Akdeniz iken, Türkiye Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervi ile tüm dünyaya büyük bir sürpriz yapmıştı. Tarihi keşif Fatih gemisiyle yapılırken Kanuni’nin ise Akdeniz’e açılması bekleniyordu. Ancak Karadeniz’de yeni keşif umutlarının artması Kanuni’nin de rotasının değişmesine neden oldu. Şimdi hem Fatih hem de Kanuni Karadeniz’de birlikte karış karış arama yapacak.

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