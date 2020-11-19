Kanser yapan tarım ilacının ruhsat iptali kesinleşti

Alman kimya ve ilaç üreticisi Bayer’in alt şirketi Monsanto tarafından üretilen ve kansere yol açtığı gerekçesiyle dünya genelinde büyük miktarda tazminat ödediği tarım ilacı Roundup’un Türkiye’de kullanımına ilişkin Ankara 18. İdari Mahkemesi ruhsatın iptaline yönelik karar vermişti. Mahkemenin bu kararının yürütmesinin durdurulması için ilaç firması istinafa gitti. 10. İdari Dava Dairesi, 11 Kasım’da yaptığı toplantıda yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Kararda, ‘Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin kararını yürütülmesini durdurulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı’ belirtildi. Kararda, ‘glifosat içerikli tarım ilaçlarının AB müktesebatı esas alınmak suretiyle kullanımına izin verildiği, komisyonlarda risk değerlendirmesi yapılmadığı, kullanımına izin verilmesinde yeterli araştırma yapıldığı yönünde laboratuvar değerlendirmelerinin bulunmadığı’ tespitlerine yer verilmişti.