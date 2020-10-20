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20 Ekim 2020 Salı 23:45 | Son Güncelleme:

Kanser hastasına şifa olacak üretim üssü

Kanser hastasına şifa olacak üretim üssü

Medikal sanayi hamlesinde bir adım da kansere karşı atılıyor. Gaziantep'te kurulacak tesiste kansere karşı radyoaktif ilaçlar ve malzemeler üretilecek. Bakan Varank “Üreteceğimiz moleküllerle ithalatın önüne geçeceğiz” dedi.

Gaziantep, sağlık alanında önemli bir hamleye hazırlanıyor. İlde kurulacak Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün en büyük bütçeli projesi olacak. Tesiste kullanılacak TR 19 model proton hızlandırıcı montajının ardından 2021’de üretime geçilecek. Tesiste, özellikle kanserli hastalarda hastalığın teşhisi, hangi evrede olduğu, metastazları gibi yapılacak kritik değerlendirmelerde güvenilir sonuçlar alacak radyoaktif malzemeler ve ilaç üretilecek. Tesiste Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.

İTHAL ÜRÜNE SON

Çalışmayı sosyal medya hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı Gaziantep’te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi’nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz” dedi.

MALİYET DE DÜŞECEK

Gaziantep Üniversitesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa da kanser tanı ve tedavisinde rutin olarak kullandıkları radyoaktif ilaçlar için yurt dışına ciddi miktarda döviz verdiklerini belirterek “Bu giderlerden kurtulacağız. Sonrasında ürettiğimiz farklı molekülleri çevre, komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu hedefler tuttuğunda tesisimiz 3-4 yılda kendini amorti edecek” dedi. Bu tip ilaçların bir ömrü olduğunu, İstanbul’dan bir ürünün 4-5 saatte Gaziantep’e geldiğini vurgulayan Elboğa “İlacın yarı ömrünün 110 dakika olduğunu dikkate alırsak 2 ya da 3 kere yarılanma ömrü demektir. Yani İstanbul’dan bana ilaç gönderilirken 3 misli yüklenip öyle gönderilmesi gerekiyordu. Bu da maliyetlere yansıyordu” dedi.

BÖLGE ÜLKELERİNE DE İLAÇ İHRACATI YAPILACAK

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz yaptığı açıklamada tesisin 2 bin metrekarelik bu alanda kurulacağını belirterek şunları söyledi: “Bu yatırımla Gaziantep’e yenilikçi, katma değerli, yüksek teknolojili, yerli ve milli üretim esasına dayanan, nitelikli istihdam yaratan bir tesis kuracağız. Burada üretilen ilaçlar iç piyasaya arz edilirken bir yandan da özellikle Ortadoğu ülkelerine ihraç edilebilecek.”

VARANK DUYURDU

Bakan Varank, yeni tesisi “Kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz” diye duyurdu.

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