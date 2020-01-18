Kanal'a ÇED vizesi

Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli bir aşama daha geçildi. Kanal İstanbul projesine ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onay verdi. Böylece yapım maliyeti 75 milyarı bulan projenin ihalesine bir adım daha yaklaşıldı. Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesine ilişkin 200 akademisyenin imzası bulunan ÇED raporu, 23 Aralık 2019’da askıya çıkarılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aradan geçen süreçte itirazları değerlendirdiklerini ve ÇED raporunu onayladıklarını duyurdu. Kanal İstanbul’un, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev alanı içerisinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri bir proje olduğunu vurgulayan Kurum “ÇED sürecini, planlama sürecini bakanlığımızın yürüttüğü, yine uygulama süreçlerinde imar uygulamalarının bakanlığımız nezdinde yapılacağı ve asrın projesi diyeceğimiz Boğaziçi’ni, İstanbul Boğazı’nı koruma ve kurtarma projesidir. Boğazımızın özgürlük projesidir. İstanbul’umuzun medeniyet projelerinden bir tanesidir” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ

Kurum şunları söyledi: “Kanal İstanbul Projesi içerisinde de hem akıllı şehir uygulamalarını gerçekleştireceğiz hem de kanalın iki yakasında 500 bin nüfusunu aşmayacak, yatay şehirleşme örneği gösterecek, örnek bir şehircilik modelini uygulayacağız. Bugün ÇED sürecinde, değerlendirmeleri yaptık, itirazları değerlendirdik ve ÇED raporumuzu bugün itibarıyla onaylamış durumdayız. 1/100.000 ölçekli planımız askıya çıktı, 5000 ve 1000 ölçekli uygulama İmar Planlarının da hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onları da 4-5 ay içerisinde tamamlayacağız ve uygulamaya geçireceğiz.”

RANTA İZİN YOK

Kanal İstanbul Projesi’nde arsa el değiştirmesi, tapuların el değiştirme sürecini yakından takip ettiklerine de değinen Bakan Kurum, “Biz Kanal İstanbul Projesi’nde veya herhangi bir projede arsa rantına müsaade etmeyiz. Bundan önceki tüm projelerimizde etmediğimiz gibi, Kanal İstanbul Projesi’nde de arsa rantına da hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir durum olması halinde de olaya el koyacağımızı da buradan net bir şekilde ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, çevreci Ahmet Akif Uslu ve arkadaşlarını kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medyadaki çevreci paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ahmet Akif Uslu ve sınıf arkadaşlarını makamında kabul etti. Makam odasının kapısında karşıladığı çocuklarla sohbet eden Kurum, Ahmet Akif Uslu’nun çöp atanları uyardığı videosunu izledi. Uslu ve diğer öğrencileri ‘Çevre Müfettişi’ ilan eden Bakan Kurum çocuklara Çevre Müfettişliği kartları ile yelek ve şapka dağıttı. Kabulün ardından Murat Kurum, çocuklara karne hediyesi olarak bisiklet verdi.

SOSYAL KONUTLARIN İHALESİ 3 AY İÇİNDE

Gazetecilerin, 100 bin sosyal konut projesindeki başvuru rakamlarına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Kurum “100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru oldu. 3 ay içerisinde yerlerini, projelerin tamamlayıp ihale sürecine başlayacağız” dedi.