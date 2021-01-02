Kanal İstanbul'da temel yaz öncesinde atılıyor

Kanal İstanbul Projesi için tarih netleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği, asrın projesi Kanal İstanbul Projesi planları bu ay içinde askıya çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yılın ilk yarısında temelin atılacağını söyledi. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nin İstanbul Boğazı’nı koruyacak, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarıyla Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesi olması planlandığını söyledi.

OCAKTA ASKIYA ÇIKIYOR

Kanal İstanbul Projesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurum “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla beraber, Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Yüzde 52’sini yeşil alanlara ve sosyal donatılara ayırdığımız Kanal İstanbul Projemizin ÇED sürecini üniversitelerimizin, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak tamamladık. Üç etapta çevre düzeni planlarımızı onayladık. Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibarıyla planlarımızı askıya çıkaracağız” dedi.



DETAYLI ÇALIŞIYORUZ

Kurum “2021 yılı Kanal İstanbul’un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum. Ülkemize, İstanbul’umuza yakışacak bir proje olması açısından gerek çevrenin korunması gerek doğal kaynakların zarar görmemesi gerek İstanbul Boğazı’ndaki tehlikenin ortadan kaldırılması adına çalışmalarımızı detaylı yapıyoruz” diye konuştu.



İKLİM KANUNU MECLİS’E GELİYOR



Dünyanın ve Türkiye’nin iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Kurum, “2021 yılının, Meclisimiz tarafından çıkarılacak bir iklim kanunu ile iklim değişikliğiyle mücadelede çok daha kararlı adımların atılacağı bir yıl olacağına inanıyorum. Bu düzenlemeler iklim değişikliğine uyumda kilometre taşı olacak” dedi.



2 YILDA 102 BİN 500 BİNAYI DENETLEDİK



Bakan Kurum, geçen yıl kentsel dönüşümde yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını, 30 milyar lira bedelli 85 bin konutun inşaat çalışmalarının da fiilen devam ettiğini söyledi. Elazığ, Malatya ve İzmir başta olmak üzere şehirleri depreme hazırlıklı hale getirmek zorunda olunduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Bu siyaset üstü bakışla yapılması gereken bir iş. Acilen dönüştürülmesi gereken yapı stokunu elden geçirmek için çalışıyoruz. Her şehirde taleplerin önüne geçmiş durumdayız. Yapı denetim kapsamında sadece son 2 yılda 102 bin 500 binayı denetledik, 1800 hektar alanı koruma altına aldık. 297 bin 891 hektar büyüklüğünde 350 doğal SİT alanından 175’ini kesin korunacak hassas alan ilan ettik” ifadesini kullandı.



‘SIFIR ATIK’LA 11 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI

Sıfır Atık Projesi ile 11 milyon ton değerlendirilebilir atığın toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını, böylece 11 milyar lira tasarruf sağlandığını kaydeden Kurum, “Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık. 30 bin çevre denetimi yaptık. Çevreyi kirleten 4 bin 47 tesise 202 milyon lira para cezası uyguladık” dedi.

