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  3. Kamuya 175 bin litre dezenfektan bağışı

Kamuya 175 bin litre dezenfektan bağışı

Kamuya 175 bin litre dezenfektan bağışı

Shell Küresel Kimya işkolunun Türkiye için sağladığı 127 bin litre İzopropil Alkol (IPA) ile Shell Türkiye ve Organik Kimya; 175 bin litre dezenfektan bağışlamak için işbirliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim için Shell’in bağışladığı toplam 127 bin litre Izopropil alkol (IPA) hammaddesiyle, Organik Kimya tarafından yaklaşık 175 bin litre dezenfektan ürettirilecek, tüm lojistik faaliyetleri üstlenilerek bu ay dağıtımı sağlanacak. Üretilecek dezenfektan, 5 litrelik kaplara aktarılarak, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurumlarına bağışlanacak. 


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