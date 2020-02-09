Kamunun insan kaynağına dijital takip

Osman Nuri CERİT

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak politika öncelikleri, hizmet genişlemesi, fiziksel kapasite artışı gibi ölçülebilir kriterler geliştirilecek ve analizler yapılacak, karar alma sürecinin etkinliği artırılacak.

VERİ TABANI KURULACAK

Kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına ilişkin işlemlerin elektronik ortam üzerinden yürütülmesine imkan sağlayacak sistem de kurulacak. Bu sistemle kamu kurumlarındaki personelin sayı, niteliği gibi temel özellikleri içeren dijital veri tabanı oluşturulacak. Veri tabanı üzerinden ihtiyaç duyulan personel belirlenecek. Buna göre, yer değişikliği gündeme gelebilecek. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynağı ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi elde edilecek veriler ışığında, hangi kurumda ne kadar kadro fazlası olduğu da belirlenecek. Kamu personelinin kurum ve kuruluşlar ve bölgeler arasındaki dengesiz dağılımının da bu şekilde önüne geçilecek