Kamu kurumlarına sözleşmeli personel ve memur alımı yapılacak

Kamu kurumlarına çok sayıda personel ve memur alımı yapılacağına dair ilanlar yayımlandı. Personel ihtiyacını gidermek için yayımlanan ilanlarda başvuru şartları ve kadro kontenjanları belirtildi.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kamuya alınacak personel kadrolarına dair ilanlardan bazıları şu şekilde:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü: 7 meslek için kamu işçileri alınacak.

ÖSYM sözleşmeli personeller alıyor.

Fırat Üniversitesi "Sürekli İşçiler" alıyor.

Sakarya Üniversitesi sürekli işçiler alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 33 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman Yardımcıları alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

Gebze Teknik Üniversitesi 21 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Memur alım ilanları sayfasından tüm ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.