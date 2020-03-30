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  3. Kamu bankalarından yeni kredi paketi! Son dakika yeni kredi desteği nedir, şartları neler?

Kamu bankalarından yeni kredi paketi! Son dakika yeni kredi desteği nedir, şartları neler?

Kamu bankalarından yeni kredi paketi! Son dakika yeni kredi desteği nedir, şartları neler"

Son dakika haberine göre kamu bankalarından yeni kredi paketi desteği geldi. Vatandaşlar "Yeni kredi desteği nedir, şartları nelerdir?" sorusunun yanıtını yoğun olarak araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde..

Son dakika yeni kredi desteği nedir, şartları neler? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadele dahilinde kamu bankalarından yeni kredi paketi desteği geldi. Detaylar haberimizde..

KAMU BANKALARI YENİ KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlatacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyor.

Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.


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