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  3. Kamu bankalarından yeni kredi paketi! Ayrıntılar belli oldu
01 Haziran 2020 Pazartesi 09:37 | Son Güncelleme:

Kamu bankalarından yeni kredi paketi! Ayrıntılar belli oldu

Kamu bankalarından yeni kredi paketi! Ayrıntılar belli oldu

Son Dakika Haberleri.. Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor.

Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Ayrıntılar geliyor...

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