Kamu bankalarından 'işe devam kredisi'

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank ile kamu katılım bankaları Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım, şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları için ‘İşe Devam Kredi Desteği’ni hayata geçirdi. Yapılan ortak açıklamaya göre krediye tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak. Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için KGF kefaleti de sağlanabilecek. Kredi, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak. Bankalar, bugünden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.

TEK ŞARTIMIZ İSTİHDAMIN KORUNMASI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, virüsle mücadele kapsamında alınan ‘İş’e Devam Desteği’ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için ‘İş’e Devam Desteği’ başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak” dedi.