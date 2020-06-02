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  3. Kamu bankalarından 4 Yeni Finansman Destek Paketi
02 Haziran 2020 Salı 20:14 | Son Güncelleme:

Kamu bankalarından 4 Yeni Finansman Destek Paketi

Kamu bankalarından 4 Yeni Finansman Destek Paketi

Kamu katılım finans kuruluşları, "konut finansmanı", "taşıt finansmanı", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Destek paketine ilişkin kredi faiz oranları belli oldu.

Kamu katılım finans kuruluşları, "konut finansmanı", "taşıt finansmanı", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Finansman kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

İşte örnek tablo:


Kamu bankalarından 4 Yeni Finansman Destek Paketi
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