Kamu bankalarından 3 destek daha

15 BİN ÇİFTÇİYE TARIM KART



VakıfBank ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., hizmet alanlarında bulunan 15 bin çiftçiyi kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladı. VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da katıldı. İşbirliği kapsamında Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kayseri’de pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile 300 milyon TL’den fazla VakıfBank TarımKart limiti imkanı sunuldu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Pandemi sürecinde tarımın stratejik sektör olduğu bir kez daha anlaşıldı. VakıfBank olarak ürün ve hizmetlerimizle çitfçilerimize destek olmaktan mutluyuz” dedi. Limitlerin kullanımıyla ilgili de bilgi veren Üstünsalih, “Çiftilerimizin faizsiz tarımsal girdi alımı için kartlara 300 milyon TL’den fazla limit tanımladık. Çiftçilerimiz, şirket ödemelerinde faizsiz tarımsal girdi alımı imkanına kavuştu” açıklamasında bulundu.

KÖYÜNE DÖNENE BİR SÜRÜ KREDİ!



Ziraat Bankası, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tokat Valiliği ile ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ Projesi İş Birliği Protokolü imzaladı. İş birliğiyle, Tokat ili ve ilçelerinde Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı koyun varlığının artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında her üretici 150 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. 100 bin liraya kadar olan kredilerin faizi sıfıra kadar düşebilecek. Tokat Valisi Ozan Balcı 5 yılda 500 bin koyunu Tokatlı yetiştiricilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf ise “Proje kapsamında 150 bin liraya kadar kullandıracağımız kredilerde özkaynak katkısı aramayacağız. Projeden 1.500’ün üzerinde üretici yararlanacak” dedi.

İŞLETMELERE 316 MİLYON AVRO KAYNAK



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası’ndan işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen işletmelere kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 316 milyon avroluk destek sağladı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame tarafından imzalanan kredi paketi ‘Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi’ kapsamında kullandırılacak. Kredi, iki bankanın birlikte belirlediği 24 ilde faaliyet gösteren firmalara verilecek. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, kredinin bir kısmını büyük işletmelere kullandıracaklarını, bir kısmını da aracı finans kuruluşları üzerinden KOBİ’lere kullandıracaklarını söyledi.