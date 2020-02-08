Kamu bankaları faizi yüzde 8'lere çekiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini duyurdu. ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ programı kapsamında Kahramanmaraş’ta iş dünyası temsilcileriyle buluşan Albayrak, daha önce yaptığı ziyaretlerde bazı müjdeleri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak “En son Kayseri’deyken indirim açıklamıştık. Buraya gelirken de kamu bankaları yöneticileriyle bir araya geldik. İşler iyi gidiyor, bunları faizlere nasıl yansıtabiliriz diye 3 genel müdürümüzle konuştuk. Yeni bir indirimi görüştük. 9-11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 -10 aralığına getirmek için mutabık kaldık” dedi. Albayrak “İndirimleri yansıtmaya devam ediyoruz. Bu bankalarımızın yöneticileri özelinde tüm kamu bankası yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

ÖRNEK OLMALI

Albayrak "Bu indirimler kayıp değil, reel sektöre kazanç olarak yansıyacak. Bunu gören basiretli bankacılık daha çok kazanıyor ve büyüyor. O yüzden çok kıskanıyorlar. Attığımız tüm bu adımların sektördeki tüm bankalara da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş programının ardından Osmaniye’ye geçen Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada ise “Kamu bankalarının düşürdüğü faizleri özel bankalar da takip edecektir. Düşen faiz oranlarıyla özel sektörün kredi desteği artacaktır" dedi. Albayrak "2020 yılı ilk çeyrekle birlikte işsizlik verilerinin sert düştüğünü göreceğiz” diye konuştu.

Ulu Cami avlusunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında etli pilav dağıtıldığını gören Albayrak, kazanın başına geçerek pilav dağıttı.

ÖNCELİĞİMİZ GIDA ENFLASYONU İLE MÜCADELE OLACAK

Enflasyon ve faizle mücadelenin 2020 yılı politikaları arasında öncelikli olmaya devam edeceğini vurgulayan Albayrak, “Özellikle gıda enflasyonuyla mücadele açısından 2020 çok önemli bir yıl olacak” dedi. Bakan Albayrak, ekonomideki büyüme konusunda ise “Daha yeni başladık. Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır" diye konuştu.

BEKLENTİNİN ÜSTÜ

Albayrak "Ocak rakamlarına baktığımızda tüm rakamlar, beklentilerimizin üzerinde gelmeye başladı. Şubat ve mart bunun takip eden nitelikte gelirse çok net söylüyorum, 2020’nin ilk çeyreği yüzde 5 baz büyümenin üzerindeki rakamları konuşabiliriz” diye konuştu.