Kampanyaya gelen destekler 1.7 milyarı aştı

15 Nisan itibarıyla kampanya yapılan toplam bağış adedi 613 bin 115’e ulaştı. Vatandaşların SMS’le 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 585 bin 448 mesajla 55 milyon 854 bin 480 lira destek sağlandı. Bugüne kadar kampanyaya en yüksek miktarda yardımda bulunan kurum ise 100 milyon lirayla Merkez Bankası oldu.

BAĞIŞA DEVAM



ASFAT-MKE: Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) Asker Fabrika ve Tersane AŞ. (ASFAT) 2 milyon lira, MKE ise 3 milyon lira olmak üzere kampanyaya toplam 5 milyon lira bağışladı.

BEYMEN: Kampanyaya 1 milyon TL, Çapa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne toplam 1 milyon TL bağışlıyor. Ayrıca sağlık çalışanları için hazırladığı giyim paketleri ve diğer bağışlarıyla toplam 5 milyon TL destekte bulunuyor.