Kampanyaya ‘finans'tan 400 milyon liralık destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na, bugüne kadar finans dünyasının katkısı 400 milyon lirayı aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kampanyaya 100 milyon liralık katılımla en yüksek desteği veren kurum oldu. Ziraat Finans Grubu, 62 milyon 300 bin liralık, Halkbank da 56 milyon liralık bağışlarla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. VakıfBank da kampanyaya 50 milyon liralık destekle önemli katkı sağladı. Türk Eximbank, kampanyaya 2 milyon 500 bin liralık destekte bulundu.

ÖZEL BANKALARDAN ATAK

Kampanyaya özel bankaların nakdi katkıları da şöyle:

- ING Türkiye: 6.5 milyon lira,

- Türk Ekonomi Bankası (TEB): 5 milyon lira,

- Fibabanka: 5 milyon lira,

- Alternatif Bank: 5 milyon lira,

- Burgan Bank, kampanyaya 2 milyon lira,

- Aktif Yatırım Bankası: 1 milyon 526 bin lira,

- Odeabank: 1 milyon lira.

Katılım finans kuruluşları da kampanyaya önemli nakdi destek sağladı.

- Kuveyt Türk Finans Grubu: 20 milyon lira,

- Vakıf Katılım: 5 milyon lira,

- Albaraka Türk: 5 milyon lira,

- Emlak Katılım: 1 milyon lira.

TMSF’DEN 20 MİLYON TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Milli Dayanışma Kampanyası’na 7 milyon 295 bin lira destekte bulundu. Borsa İstanbul Grubu da koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkenin ve milletin yanında olmak amacıyla kampanyaya 5 milyon lira destek verdi. Kredi Garanti Fonu (KGF), 1 milyon liralık bağışta bulunurken, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de 500 bin lira katkı sağladı. Papara Elektronik Para ve Ödemeleri Hizmetleri AŞ, 1 milyon 100 bin lira ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ de 1 milyon lira destek verdi.

Maaş desteği de var

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri kampanyaya bir ila üç maaş arasında bağış yaptı. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri de birer maaşlarını bağışladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve kurul üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışladı.

Hastanelerin ihtiyacı için de kaynak ayrıldı

İş Bankası Grubu: Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon liralık kaynak ayırdı.

Akbank: Bu süreçte sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu.

Yapı Kredi: Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri’nin ihtiyaçlarının desteklenmesi amacıyla kullanılmak üzere kampanyaya toplam 10 milyon liralık kaynak ayırdı.

DenizBank, gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla toplamda 10 milyon lira kaynak ayırdı

Türkiye Finans Katılım Bankası: Bu süreçte yürütülen özverili mücadelede, sağlık çalışanlarının ve tüm ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için 8 milyon lira ayırdı.